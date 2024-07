Relacionamento online, gravidez e traição: como foi namoro de Iza e Yuri

Em fevereiro de 2023, o casal assumiu o relacionamento, e Yuri publicou a primeira foto com a cantora, e legendou: "Dona de mim", fazendo referência à música de Iza.

Desde então, Iza e Yuri compartilhou alguns momentos juntos nas redes sociais, mas sempre mantiveram a discrição. Em setembro do ano passado, o jogador prestigiou a namorada durante sua apresentação no The Town.

Em abril de 2024, a cantora anunciou a gravidez. Iza espera uma menina, que se chamará Nala.

Yuri Lima se declarava para Iza nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram

A cantora fez uma live após o anúncio da gravidez e exibiu a barriga pela primeira vez. Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe. É uma coisa que faz parte da minha vida, não sei muito bem o porquê, mas me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos".

Iza anunciou término ontem (10) e disse ter sido traída, Segundo cantora, suposta amante ofereceu prints para veículos de comunicação por R$ 30 mil, que avisaram Iza sobre a tentativa. "Prints chegaram até mim e provavelmente chegarão até vocês. Estou dando essa notícia agora não só para o Yuri, mas também para a família dele, a quem eu peço desculpas," afirmou.