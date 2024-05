Homenagem ao 'Rei Leão'? Veja o significado de Nala, nome da filha de Iza

O nome é extremamente familiar por aqui no Brasil, já que foi usado na animação 'O Rei Leão'. Nala era o nome da Leoa que luta ao lado de Simba e reina ao seu lado.

A escolha de Iza pode ter um motivo que ainda vai além do significado em si do nome. Em 2019, a cantora foi escolhida para dublar a própria personagem Nala na versão live-action da história. "O Rei Leão foi o primeiro filme que vi no cinema, primeira vez que eu estava ali com um telão, tudo escuro. É muito emocionante, até chegar com o Timão e Pumba, nossa, foi muito sofrível", contou a cantora ao UOL na época.