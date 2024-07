Influencer sofre acidente e tem perda total em carro milionário

O influencer Shandin, que tem mais de 748 mil seguidores no Instagram, se envolveu em um acidente na manhã de hoje (11).

O que aconteceu

O ocorrido foi em Alphaville, São Paulo. No momento do acidente, Shandin levava a namorada, Manoela, que estava no banco do passageiro, para casa quando bateu em uma árvore.

O influenciador postou imagens e vídeos do veículo às 5h40 da manhã. De acordo com o jovem, o veículo de luxo deslizou na pista devido à chuva. "Estava a 60 km/h. O carro deslizou porque a pista estava escorregadia. E como é tração traseira, perdi o controle e bati na árvore. Nem me machuquei muito. A Manoela se machucou mais. Ela desmaiou na hora que eu bati o carro. Fiquei desesperado. E eu estava sem força, porque como eu machuquei o dedo".