Guipa anuncia novo rival na Grande Conquista: 'Começou a guerra'

O radialista disse que o influenciador tem um "discurso barato e hipócrita" ao dizer que Guipa não protegeu a mulher que chamava de mãe. "Tem que ser muito hipócrita ou viver no mundo de Alice para chegar e me cobrar na lavanderia de eu ter feito uma jogada honesta para me salvar de duas Zonas de Risco", disse.

Começou a guerra. Agora a minha guerra é contra o Cel Guipa

Guipa ainda disse que Cel foi o responsável pela briga entre Any e Liziane. Cel teria vazado uma informação de Any para Hideo, que contou para Fellipe, que por sua vez confrontou Liziane. Cel assumiu a culpa. "Qual a cara que ele tem para vir me cobrar de uma estratégia, sendo que a dele foi muito mais suja?".

