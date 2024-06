Marcha Trans em SP pede camisas do Brasil e casal leva uniforme de vôlei

A Marcha do Orgulho Trans, que aconteceu nesta sexta-feira (31) na região central de São Paulo, abre os trabalhos das comemorações do mês do orgulho LGBTQIA+, celebrado em junho. Para este ano, a organização do evento, que acontece pela sétima edição, incentivou o público a usar a camiseta do Brasil durante o percurso —o mesmo foi feito pela equipe da Parada do Orgulho LGTBQIA+.

Apesar das baixas temperaturas na capital paulista nesta sexta-feira, algumas pessoas no público acataram o pedido e decidiram vestir a camiseta brasileira. A atenção para a peça brilhou os olhos da comunidade LGBTQIA+ depois da presença de Pabllo Vittar no show de Madonna na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ambas estavam vestindo a amarelinha.

No entanto, para o casal Lui Navarro, 26, e Eduardo Kauan, 28, fãs de esporte de maneira geral, a peça escolhida foi a da seleção de vôlei em vez da tradicional camisa de futebol da CBF.