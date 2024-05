Virada Cultural: Arena Itaquera mistura show infantil, de padre e rapper

A Arena Itaquera misturou crianças, terceira idade e fãs em shows de padre e rapper na Virada Cultural, na tarde deste domingo (19), em São Paulo.

O que aconteceu

Durante a Virada da Solidariedade, crianças aproveitaram o início deste domingo na Arena Itaquera. Elas acompanhavam o show do Tiquequê, banda com temática infantil. Emanuelle, 8, aproveitou para fazer uma pintura no rosto em uma das oficinas. O pai Júlio contou que sentiu o clima do evento totalmente familiar.