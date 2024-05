Mano Walter encerra dia de shows na Arena São Miguel com muito forró

Mano Walter, 37,encerrou o primeiro dia de shows da Virada da Solidariedade na Arena São Miguel, zona leste de São Paulo, na noite deste sábado (18), em São Paulo. O público cantou e dançou animado na apresentação do artista.

No começo do show, o cantor pediu para plateia levantar os braços e cantar junto. Depois, ele gradeceu a Deus e aos fãs pela maravilhosa noite e disse: "Vamos dançar forró". A plateia atendeu ao pedido do ídolo.

Durante o show, ele interagiu com a plateia dando tchau, fazendo coração com as mãos e mandando abraços. No telão no palco, enquanto Mano Walter cantava, vídeos mostravam feats dele om outros artistas, como Claudia Leitte e Gustavo Miotto.