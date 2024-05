Filho de Bob Marley representa o reggae no Vale do Anhangabaú

Julian Marley, 48, o quinto filho do lendário Bob Marley levantou o público do reggae no Vale do Anhangabaú neste sábado (18), na 19ª edição da Virada Cultural.

O britânico-jamaicano e sua banda agitaram o Palco Anhangabaú com os sucessos "Lemme Go" e "Cooling In Jamaica". Também embalou sucessos do pai, como "One Love", um dos maiores hits de Bob Marley. Multiartista, Julian é músico, cantor, compositor e produtor.

O artista foi a grande estrela do reggae da noite, que também conta com apresentação de Léo Santana, Joelma, Pablo Vittar e Djonga.