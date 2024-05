Virada: fãs lotam show de Marcos e Belutti e soltam frases ousadas

Fãs gritavam no show e algumas soltavam frases mais ousadas como "aí que delícia". Os cantores incentivavam a brincadeira durante um cover da música "Sábado à Noite", de Lulu Santos. "Vamos esperar que ainda é sábado à noite", disse Belutti rindo para as fãs.

Na parte final do show, a dupla cantou a música "Escrito nas Estrelas", de Tetê Espíndola, que voltou a fazer sucesso após a ex-jogadora de vôlei Marcia Fu cantar em A Fazenda (Record). Mas o público fez coro mesmo quando a dupla cantou seu grande sucesso "Domingo de Manhã", no encerramento do show.

Antes de deixar o palco, a dupla agradeceu a plateia da Arena São Miguel. "Esse show foi demais, mas foram vocês que fizeram", disse Marcos. Enquanto Belutti pediu para as pessoas orarem pela população do Rio Grande do Sul. "Quando voltarem para casa orem e mandem energia positiva para o Rio Grande do Sul", falou Belutti.