Virada Cultural da Solidariedade na zona sul: veja programação de shows

Trupe Trupé

A Trupe Trupé apresenta o show "Pé de Brasil", um espetáculo que tem a música como fio condutor, composto por dança, bonecos e brincadeiras, ao som de frevo, forró, maracatu e marchinhas.

data: 19/05

horário: 11:00

Manu Bahtidão

Pioneira do estilo tecnomelody, Manu apresenta sucessos como: "Quem perde é você", "Daqui pra sempre", "Torre Eiffel". Ela possui mais de 700 milhões de visualizações no YouTube e mais 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify

data: 19/05

horário: 15:00

Leonardo

O cantor celebra com Canto Bebo e Choro uma longa carreira marcada por sucessos que embalaram diversas gerações. A voz por trás de alguns dos maiores hits do sertanejo apresenta ao público um projeto que exalta a trajetória do artista fenômeno do gênero que mais cresce no Brasil.

data: 19/05

horário: 17:00

O cantor Leonardo Imagem: Reprodução/Instagram/@leonardo

Palco Rio Diniz

Reinaldinho e Ily

Ex-vocalista do Terra Samba e um dos ícones do gênero,Reinaldinho recebe a conterrânea Illy, que traz um pouco do seu novo projeto Samba Djanira - um recorte do samba feito na Bahia.

data: 18/05

horário: 18:00