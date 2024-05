Ana Hickmann: 'O que mais quero neste momento na minha vida é paz'

O que não quer levar do passado. "Medos e ingenuidade. Tem situações que a gente precisa lidar na vida que faz a gente deixar esse tipo de coisas para trás. A maturidade faz bem."

Envelhecimento. "Todo mundo escuta e eu não estou livre disso. Mas acho que também tem muito a ver com a forma com que você recebe essas críticas. Sinto muito por essas pessoas que fazem esses comentários. Quando escuto 'Ah, porque você com a sua idade...', respondo, 'o que tem eu com a minha idade?'. O RG pode ser antigo, mas a energia continua a mesma."

Como as pessoas reagiram à denúncia contra o ex-marido, Alexandre. "Sempre fui uma pessoa transparente e a verdade sempre fez parte da minha vida. Acho que, por isso, apesar de tudo o que vem acontecendo, as pessoas estão comigo e entendem que o que estou fazendo é o certo pelo meu filho, por mim, como mulher, e por todas as coisas que construí ao longo da minha vida."

Nunca pensei que eu fosse tão forte. Achava que era corajosa, mas não tanto. A coragem vai nascendo todos os dias mais forte. Ela renasce todos os dias na gente. Quando a gente não está tão bem assim, penso: 'Não! Nada vai me derrubar'. O que eu tinha de ruim na minha vida, estou tirando e vou tirar de vez. O que quero para mim agora é só o que for bom e que realmente vá me fazer feliz e me completar. Ana Hickmann

Relacionamento com Edu Guedes. "No coração, a gente não manda, as coisas acontecem. Eu nunca pensei na vida que fosse me apaixonar por um amigo de tanto tempo."