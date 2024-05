Virada Cultural da Solidariedade na zona leste: veja a programação de shows

Evidências do Amor

Após ser abandonado no altar por Laura, Marco Antonio, que sempre achou que era um noivo perfeito, começa a viajar no tempo sempre que ouve a música favorita do casal, "Evidências". Mais especificamente: ele revisita os momentos em que ele aparentemente não foi tão perfeito assim.

data: 18 e 19/05

horário: 16h

Kung Fu Panda 4

Uma poderosa feiticeira que muda de forma coloca os olhos no Cajado da Sabedoria. Po de repente percebe que precisa de ajuda e logo descobre que heróis podem ser encontrados nos lugares mais inesperados.

data: 18 e 19/05

horário: 18h

Casa de Cultura Itaim Paulista

R. Monte Camberela, 490

Forró Circense

Em seus processos de montagem, a companhia tem como características principais o estudo aprofundado das estruturas dramatúrgicas, com ênfase na linguagem circense e suas infindas possibilidades de fusões poéticas, buscando o hibridismos com o teatro de animação, a música e as artes plásticas.

data: 18/05

horário: 17h

Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo

Av. Paes de Barros, 955

Fim de Festa, Um Mergulho Para Remixar a Realidade

A peça narra de maneira não-linear um momento de ruptura. Dois homens cis estão no dia seguinte de uma festa de despedida. Despedida? Tudo está diferente. Tudo está em ruínas. O espaço está em ruínas. A ruína de fora é a metáfora das ruínas de dentro. As fendas aparecem. Nelas está o perigo, mas também pode estar a salvação. Tudo está fora do lugar.

data: 18/05

horário: 17h

data: 19/05

horário: 19:30