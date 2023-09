Hit, crise e ciúme: o namoro de 4 meses de Luísa Sonza e Chico Moedas

Chico disse que eles passaram um bom tempo apenas conversando pela internet, já que a artista tem a vida corrida e não conseguia marcar pessoalmente. "Ela falou: 'e você vem pra São Paulo?'. Eu respondi: 'se você me chamar, eu chego aí em quarenta minutos'", brincou.

O primeiro encontro dos dois foi para um show de Caetano Veloso em São Paulo. "Vi que tinha um carinho, dela saber o que eu gosto [...] Ela foi me buscar no aeroporto [...] Na minha cabeça tudo era muito doido".

"Chico, se tu me quiseres..."

Pouco mais de um mês após o casal confirmar o relacionamento, Luísa lançou um novo álbum, com uma música para o então namorado. "Chico" foi um dos maiores sucessos do disco e virou até "trend" no TikTok.

Chico foi homenageado publicamente com Luísa cantando a música para ele em eventos como Lollapalooza e em participações em programas como o Altas Horas (Globo). "Aquela mulher absurda no palco é uma potência! Eu fico feliz demais de estar do ladinho dela. Ela me dá carinho e tal e ver tudo isso de perto, é um absurdo! Ver a galera vibrando, mandando energia boa e estar ali pertinho, recebendo um sorriso... É demais!", disse o rapaz em entrevista ao gshow no Lolla.