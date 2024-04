Irmã diz que Davi confrontou Mani por estar famosa: 'Ele teve curiosidade'

"Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto [...] A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos. Davi em live na sexta-feira

Mani, no entanto, falou em "mudança do status de relacionamento". No sábado (20), ela deixou de seguir Davi e fez um desabafo no Instagram: "O sentimento é que em pleno século 21, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas".

Como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar. Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizeram crescer e me redescobrir. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras, mas nos gestos. Mani Rego

No mesmo dia, Davi publicou uma foto antiga ao lado da empreendedora. "Many, meu Lulu. Eu te amo. Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando", escreveu Davi na legenda.

Segundo a irmã de Davi, ele está deprimido. "Davi está com depressão, ele está abatido, ele não está comendo direito. Por favor, deem descanso para ele", escreveu nos stories.