Mani Rego faz reflexão em meio às polêmicas com Davi: 'Buscando a paz'

Na tarde desta segunda-feira (22), Mani Rego fez uma reflexão diantes das polêmicas com Davi, campeã do Big Brother Brasil 24. A baiana afirmou que está buscando paz.

O que aconteceu

Em um post no Instagram, ela fez um desabafo ao compartilhar uma foto em seu local de trabalho. "Não tenho ainda as respostas para todas as perguntas que me faço (e que me fazem). Enquanto não as encontro, caminho em frente, buscando a paz e querendo a paz para mim e para todos", disse ela.

Em seguida, ela falou do seu trabalho no trailer, ao posar com duas mulheres. "E trabalho, já que é isso que norteia a minha vida desde sempre. Também me permito fazer planos, entender quais os meus passos de agora e os meus próximos passos. Não esquecendo nunca de honrar quem sou e a minha história", afirmou.