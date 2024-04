Sheherazade celebra volta à TV com A Grande Conquista: 'Como eu desejei'

Rachel contou que torceu muito para que isso acontecesse. "Como eu desejei esse momento. Como eu queria voltar a trabalhar com aquilo que eu mais gosto. Como foram difíceis esses dois anos e sete meses de silêncios, de hiato, de um tempo fora do ar".

Ela citou a nova oportunidade que teve desde A Fazenda. "Mas um dia, a Record quebrou esse silêncio e me deu voz novamente, me reuniu aos meus telespectadores e me mostrou de um jeito que o Brasil nunca tinha visto antes. E esse Brasil foi solidário, empático e também me acolheu".

"Obrigada a todos que acreditaram no meu potencial: ao time Record, Teleimage e a todos os colegas e amigos que me receberam de braços e corações abertos. Me sinto em casa com vocês", concluiu.

