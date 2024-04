Recordista do Anjo e romance com sisters: Matteus é vice-campeão do BBB 24

Romance com Deniziane. Os dois se beijaram pela primeira vez em uma festa no final de janeiro. O casal chegou a movimentar o edredom, mas terminou o affair após o participante tirar a barba.

Bate-boca com Leidy. O brother se incomodou ao ser apontado como planta e disparou: "Tu convive comigo o dia inteiro. Eu só quero respeito!". Mais tarde, detonou a sister: "Está sendo bem ruim, bem hipócrita e bem idiota".

Incômodo com Davi. Apesar de ser seu aliado no jogo, o gaúcho se irritou com o baiano. Matteus caiu no choro e espantou Davi quando se aproximou: "Me deixa quieto. Sai fora. Sai, rapaz". Próximo à final, se estressou com o baiano pelo cuidado com um tênis e por um presente. Mesmo com desavenças, os dois seguiram com a amizade no confinamento.

Estratégia. Ao lado de Davi, pensou em uma maneira de escapar das câmeras da Central do Líder. O baiano sugeriu que conversassem sobre jogo enquanto o Líder — na ocasião Giovanna — não estivesse no quarto, para evitar que flagrasse algo.

Revelações fora da casa. Luciane Amaral, mãe do participante, contou que ele perdeu dois concursos de beleza antes de entrar no reality e foi criado com o Bolsa Família no interior do RS.

Aposta em argentino. O brother apontou que "um argentino" poderia entrar no programa. Boninho havia anunciado a entrada do "participante falso" no mesmo dia, mas a dinâmica não aconteceu.