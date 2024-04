Anjo pela 5ª vez, Matteus iguala recorde histórico de 21 anos no BBB; veja

Na tarde de sexta-feira (5), Matteus se tornou Anjo pela 5ª vez no BBB 24 (Globo) e igualou um recorde histórico do programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Confira

Matteus se tornou a pessoa que mais vezes venceu a Prova do Anjo no reality show, empatado com Dhomini, que também venceu 5 vezes.