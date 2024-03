Matteus e Davi têm atrito por tênis: 'Uso raramente porque quero cuidar'

Logo em seguida, Davi passa pelos aliados com o tênis do brother na mão. O estudante de engenharia agrícola reforçou: "No dia da prova tu usa ele, sem problema".

Com a saída do baiano, ele continuou o desabafo: "A questão também é que estou cuidando desse tênis, nem eu estou usando. Ele me deu o tênis e eu não estou usando, uso raramente, porque quero cuidar mesmo. Mas às vezes a pessoa entende como 'está negando', sabe? É que não gosto de situação assim".

Após o papo, Matteus conversou com Davi. O gaúcho pontuou que não queria magoá-lo nem que ficasse um "clima chato". O participante negou e afirmou que estava tudo certo.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Leidy Elin, quem é o favorito ao prêmio milionário?

