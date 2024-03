Matheus se irrita com Davi e se isola para chorar: 'Me deixa'

Após a treta generalizada entre Davi, Yasmin e Leidy, Matteus se irritou e explodiu com os brothers e com Davi no BBB 24 (Globo), na noite de segunda-feira (4).

O que aconteceu

Após a grande treta, o brother se exaltou e desabafou.