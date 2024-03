Matteus, do BBB 24, foi criado com o Bolsa Família no interior do RS

Matteus, participante do BBB 24 (Globo), foi criado com a ajuda do programa do governo Bolsa Família. Ele nasceu em Alegrete, interior do Rio Grande do Sul.

A revelação foi feita pela mãe de Matteus, Luciane Amaral. Ela contou, em entrevista ao Extra, que criou o filho como mãe solo após o pai ter abandonado a família. "Eu tive ajuda da minha mãe para criar o Matteus. Na época em que o pai dele me deixou para ficar com outra, eu estava de quatro para cinco meses de gestação. Lembro que eu nem saía de casa de tanta vergonha, imagina, uma cidade pequena como Alegrete. Eu só queria me esconder."