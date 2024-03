MC Bin Laden se desculpa com Matteus por bate-boca no último Sincerão

No fim de festa do BBB 24 (Globo), MC Bin Laden pediu desculpas para Matteus pela discussão que os dois tiveram no último Sincerão.

O que aconteceu

Bin se desculpou por ter ofendido Matteus na dinâmica: "Ali foi muito à flor da pele, muita coisa. Jamais ia querer procurar briga lá fora. Ao contrário, ia te chamar para gente jogar bola, se conhecer."