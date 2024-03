'Fugi de relacionamento porque não tinha dinheiro', desabafa brother

Durante o papo, o gaúcho relembrou os relacionamentos que teve e contou para a vendedora que tinha vergonha de não ter dinheiro para presentear as ex-namoradas.

"Eu fugi de relacionamento porque eu não tinha dinheiro. Porque eu não tinha condições. Eu tinha vergonha de me envolver assim. Digo, a pessoa está se doando ao máximo e ia em casa me buscar, de carro. Me dava presente e coisa e eu não tinha. Às vezes, eu dava um presente, mas ficava devendo o meu cartão", contou o gaúcho.

"Eu sou muito de ter os pés no chão. Tipo, eu estou gostando da pessoa, eu estou querendo o bem... Mas eu não estava me doando ao máximo. E eu, quando entro em um relacionamento, em qualquer relacionamento, seja amizade, namoro, eu me doou ao máximo. Sou muito intenso, tu deve ter noção. Eu sou muito intenso no que eu faço", explicou Matteus.

Beatriz concordou com o estudante e os dois continuaram conversando sobre a vida do gaúcho antes de entrar no reality.