Eduardo Leite, governador do RS, declara torcida a Matteus no BBB 24

Leite começou dizendo não ter tempo para acompanhar o programa, mas saber do que acontece no reality: "Pessoal, muita gente acompanha o Big Brother Brasil e, mesmo quem não acompanha, como eu, que não consigo nem ter tempo para poder acomapanhar, acaba sabendo o que está passando lá, porque está nos sites de notícia, nas redes sociais."

Depois, o governador do Rio Grande do Sul pediu para votarem pela permanência de Matteus no BBB 24.

Uma coisa que a gente sabe é que tem um gaúcho representando bem o Rio Grande lá dentro, mostrando a nossa cultura, mostrando o amor pela nossa terra. O Matteus está chegando muito pertinho da final e passa por um Paredão que vai definir se ele permanece lá ou não. Então, ficam conclamados, convocados os gaúchos para poder garantir a permanência do Matteus, levar o Rio Grande do Sul junto com ele até a final do Big Brother Brasil e, quem sabe, assim, esperamos com a vitória dele, mostrar um pouco mais a nossa cultura e do quanto os gaúchos são apaixonados pelo Rio Grande. Eduardo Leite