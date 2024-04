Fãs e atores se despedem de 'Elas por Elas' nas redes sociais: 'Chorando'

Na sexta-feira (12), foi ao ar o último capítulo da novela "Elas por Elas" (Globo). Com isso, o folhetim ficou no topo dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que aconteceu

Com a exibição do capítulo final, a novela das 6 virou o assunto mais falado no X (antigo Twitter). "Última vez da minha abertura e queria aproveitar pra agradecer 'Elas por Elas' e esse elenco lindo que foi tão especial pra mim. Deborah Secco, Castorine, Rayssa Bratillieri e todo elenco que interage com a gente aqui no Twitter e faz a experiência ainda melhor. Vou sentir saudade", se emocionou uma fã.