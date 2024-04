Penúltimo capítulo de 'Elas por Elas' tem prisão, nascimento e fuga de vilã

Na quinta-feira (11), foi ao ar o penúltimo capítulo da novela "Elas por Elas" (Globo). O folhetim reuniu, em sua reta final, vários clichês indispensáveis nos últimos capítulos de uma boa trama, como prisão, nascimento de bebê e fuga da vilã.

O que aconteceu

Logo no início do capítulo, Roberto (Cássio Gabus Mendes) foi preso durante o julgamento do assassinato de Átila (Sergio Guizé). "Senhores, tem algum engano aqui", mentiu o criminoso ao ser levado pela polícia.