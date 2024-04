Bebê de Taís quase nasce no meio do tribunal em 'Elas por Elas'

Nos capítulos finais da novela das 6 "Elas por Elas" (Globo), o bebê de Taís (Késia) quase nasce no meio do tribunal durante o julgamento do assassinato de Átila (Sergio Guizé).

Após Roberto (Cássio Gabus Mendes) ser desmascarado por Vilma (Vietia Zangrandi) no meio do tribunal, o vilão é preso. "Senhores, tem algum engano aqui", mente o assassino ao ser levado pela polícia. "Aqui se faz, aqui se paga, doutor Betchuco", rebate Mário Fofoca (Lázaro Ramos).