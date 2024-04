'No Rancho Fundo': conheça elenco e quem é quem na próxima novela das 6

CABARÉ VOLTAGEM

Deodora Montijo (Debora Bloch)

Do universo de 'Mar do Sertão', a fazendeira e coronela de Canta Pedra agora é dona do Cabaré Voltagem. Especuladora, gananciosa e inescrupulosa, Deodora (Debora Bloch) não mudou em nada.

Tornou-se ainda pior e mais manipuladora depois de ter involuntariamente causado a morte do filho amado. Agora, em Lapão da Beirada, vai se deparar com Zefa Leonel (Andrea Beltrão), a quem fez maldades no passado e com quem terá um acerto de contas.

Vespertino (Thardelly Lima)

Eterno apaixonado por Deodora (Debora Bloch), o agiota de Canta Pedra continua malandro. Oportunista, é sócio de Deodora no cabaré, e se aproveita das moças que procuram a fama instantânea e efêmera das redes sociais para ser um "lançador de estrelas". Entre elas, Margaridinha (Heloísa Honein).