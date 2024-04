'Sem censura': os beijos LGBTs que arrebataram as novelas das 6 na Globo

Uma telespectadora comemorou um beijo entre duas mulheres sem censura na televisão. "Finalmente um beijo sem censura entre duas mulheres em uma novela das 6. Carol e Natália perfeitas demais! Que entrega das atrizes, que cena fofa e delicada", analisou.

Além de "Elas por Elas"

Esse não foi o primeiro beijo entre duas mulheres na faixa das 6. O primeiro aconteceu em "Nos Tempos do Imperador" ao mostrar o desfecho das personagens Clemência (Dani Barros) e Vitória (Maria Clara Gueiros), em 2022. Elas, que eram inimigas no início da trama, se envolveram amorosamente até selarem o romance com um beijo.

No entanto, o primeiro beijo entre duas pessoas do mesmo sexo aconteceu um pouco antes, em 2018, na novela "Orgulho e Paixão". Na trama que se passava na década de 1910, o jovem Luccino (Juliano Laham) se sentia atraído e, na sequência, apaixonado pelo militar Otávio (Pedro Henrique Müller), que correspondeu aos seus sentimentos. Foi a primeira vez, de fato, que uma trama das 6 abordou o amor entre dois homens.