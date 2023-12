Elas por Elas: Resumo dos capítulos da novela da Globo (22/12 a 06/01)

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Sexta-feira, 22 de dezembro

Lara insiste em se afastar de Mário. Danilo seduz Helena. Taís distrai Márcia para que Renée encontre Vic. Cris comenta com Giovanni que se interessou por Marcos. Vic implora para que Renée a leve embora da casa de Márcia. Roberto aconselha Mário a dar um tempo para Lara. Taís consegue rastrear o telefone de Átila. Adriana conta a Carol que Sérgio é o pai de Ísis. Edu e Yeda se encontram. Cris e Ísis se desentendem.

Sábado, 23 de dezembro

Marcos e Giovanni apartam a briga entre Ísis e Cris. Adriana afirma a Carol que não revelará sobre a paternidade de Ísis. Mário se declara para Érica. Natália questiona Carol sobre a possibilidade de Pedro ter assassinado Bruno. Cris sela um novo acordo com Helena. Todos se preparam para suas comemorações de Natal. Vic tranca Márcia dentro de casa e sai. Renée sofre ao passar o Natal longe de Vic. Márcia se desespera ao constatar que Vic não está com Renée.

Segunda-feira, 25 de dezembro

Márcia, Tony e Renée se unem para encontrar Vic. Lara não gosta de saber do interesse de Yeda por Edu. Edu tenta reatar sua amizade com Mário. Adriana se incomoda com a afeição de Ísis por Sérgio. Danilo chega para o Natal na casa de Helena, e finge não conhecer Míriam. Mário se veste de Papai Noel e invade a festa de Lara. Érica registra o desaparecimento de Vic. Edu afirma a Yeda que não para de pensar nela. Vic surge na casa de Renée e afirma que só quis unir a família. Sérgio reconhece Adriana em uma foto antiga com Helena.

Terça-feira, 26 de dezembro

Sérgio se espanta com a descoberta de que teve um envolvimento com Adriana. Márcia se sente ignorada pelos filhos, e Érica a aconselha. Marcos deixa o Natal na casa dos tios e sai com o carro de Natália. Pedro percebe que Natália mente para acobertar Marcos. Vilma comenta com Roberto que Mário se reaproximou de Lara. Polvilho encontra Wagner na rua, mas logo o perde de vista. Sérgio deduz que Adriana o reconheceu. Marcos sofre um acidente, e Natália se desespera.

Quarta-feira, 27 de dezembro

Quinta-feira, 28 de dezembro

Adriana afirma a Sérgio que não deseja conversar sobre o passado dos dois. Vilma e Roberto armam para afastar Lara de Mário e do escritório. Pedro comenta com Taís que descobriu que Marcos estava praticando racha com Jairinho. Sérgio pressiona Adriana para saber se Ísis é sua filha. Roberto incentiva Mário a não desistir de Érica. Pedro oferece um emprego para Marcos. Érica insinua que Mário está apaixonado por Lara. Vilma e Roberto descobrem que Taís era a amante de Átila.

Sexta-feira, 29 de dezembro

Roberto pensa em fazer com que Lara desconfie de Mário. Jonas questiona Adriana sobre seu comportamento. Cris visita Marcos, e Natália flagra os dois. Edu se declara para Yeda. Helena e Adriana brigam. Mário confessa a Lara que pensa muito nela. Marcos engana Natália, e afirma a si mesmo que jamais trabalhará com Pedro. Helena tenta atropelar Adriana, e Jonas garante que fará a ex-esposa pagar pelo que fez. Rico, amigo de Pedro, se interessa por Renée. Sérgio consegue coletar DNA de Ísis sem que ela perceba.

Sábado, 30 de dezembro

Sérgio vai até um laboratório para fazer o exame de DNA de Ísis. Natália afirma a Pedro que não perdoará o irmão, caso suas atitudes afastem Marcos. Carol visita Marcos, e Natália alerta a amiga para o fato de o sobrinho não ser Bruno. Jonas invade a casa de Sérgio e confronta Helena. Ísis aconselha Yeda a dar uma chance para Edu. Raquel e Evilásio revelam a Mário que Lara é apaixonada por ele. Érica garante a Edu que não deixará Yeda ser feita de boba. Helena pensa em contratar Danilo. Giovanni confronta Helena sobre a tentativa de atropelamento de Adriana.

Segunda-feira, 01 de janeiro

Danilo confirma o álibi de Helena diante de Giovanni, que pede desculpas à mãe. Sérgio permite que Helena contrate Danilo. Todas se preparam para as festas de Réveillon. Érica alerta Yeda sobre Edu. Taís confirma para Mário que Lara está apaixonada por ele. Fagundes se junta a Míriam e a Danilo no golpe contra a Helàne. Márcia impede que Renée e Vic se falem. Natália convida Ulisses para a festa de Réveillon em sua casa, e Carol se surpreende. Sérgio aparece na casa de Adriana, que se irrita. Natália beija Ulisses. Mário e Lara se aproximam. Roberto envia uma mensagem para Taís.

Terça-feira, 02 de janeiro

Taís se desespera ao receber a mensagem de Roberto. Carol se incomoda ao ver Natália e Ulisses juntos. Sérgio provoca Adriana. Yeda beija Edu, e Lara expulsa o personal trainer de sua casa. Vilma questiona os planos de Roberto em relação a Taís. Jonas não entende o horror de Adriana por Sérgio. Danilo finge ter dúvidas sobre aceitar a proposta de Helena para trabalhar na empresa. Com a ajuda de Edu, Mário conclui que está apaixonado por Lara. Jonas pede que Sérgio se afaste de Adriana. Mário convida Lara para jantar, mas Raquel passa mal.

Quarta-feira, 03 de janeiro

Evilásio e Mário levam Raquel ao hospital, e avisam a Taís sobre o estado da mãe. Mário esquece de seu jantar com Lara. Giovanni encontra Cris na casa de Helena, e Ísis alerta o namorado. Jonas pressiona Adriana sobre Sérgio, mas ela o despista. Renée afirma a Rico que não está pronta para um relacionamento. Evilásio garante a Mário que Raquel ficará curada. Helena insinua que Danilo pode ocupar o cargo de Giovanni na empresa. Lara visita Raquel no hospital, e se entende com Mário. Taís recebe um novo presente intimidador. Jairinho e Marcos simulam um sequestro para enganar Natália.

Quinta-feira, 04 de janeiro

Natália se desespera com o suposto sequestro de Marcos. Danilo aceita a proposta de trabalho de Helena. Marcos teme que Jairinho se volte contra ele. Natália pede ajuda a Carol para libertar Marcos. Wanda e Ulisses tentam reparar a falta de Carol no trabalho. Pedro é avisado sobre a movimentação bancária de Natália, e convoca Rico para ajudar no suposto sequestro de Marcos. Com a orientação de Rico, Marcos é resgatado e descobre que Jairinho não está com o dinheiro pedido. Jairinho jura vingança contra Marcos. Sérgio apresenta para Adriana o resultado do exame de DNA de Ísis.

Sexta-feira, 05 de janeiro

Jairinho exige sua parte no acordo e ameaça Marcos. Pedro acusa Marcos de ter armado seu sequestro, e Natália se revolta. Giovanni desconfia da experiência profissional de Danilo. Vic tem febre e pede para Márcia chamar Renée. Sérgio revela para Adriana que Giovanni não é filho biológico de Jonas e Helena. Marcos ouve quando Natália comenta sobre sua parte na herança da família. Helena sugere que Cris estrague a viagem de Ísis e Giovanni. Ulisses e Wanda cobram a participação de Carol em seu projeto.

Sábado, 06 de janeiro

Cris tem uma ideia para destruir o abrigo de animais de Ísis. Adriana desabafa com Marlene sobre Sérgio. Pedro confronta Marcos, que finge revolta contra as desconfianças do tio. Carol se incomoda com a atitude de Ulisses no trabalho. Giovanni convida Jonas para substituí-lo na empresa. Roberto suborna um juiz, e Vilma se preocupa. Lara se prepara para defender Renée. Yeda evita falar com Edu. Natália conversa com Marcos sobre sua herança, e o rapaz avisa a Jairinho que conseguirá o dinheiro. Adriana questiona Jonas sobre voltar a trabalhar com Helena. O abrigo de Ísis é denunciado nas redes sociais com um vídeo falso.