Estreante veterano: quem é Tulio Starling, protagonista de No Rancho Fundo?

Na TV aberta, Túlio fez uma participação no início de "Pantanal" (Globo), vivendo Chico Marruá, irmão de Juma (Alanis Guillen) que morria no segundo capítulo da trama. Em entrevista a Splash, o ator relacionou esse personagem com Artur, seu protagonista na próxima novela das 6:

A história dos dois é diferente. O Chico era de uma família muito forte, de uma mãe muito forte, a Maria Marruá. E, naquela família, tinha uma memória recente da perda dos irmãos. O Artur tem a perda no sentido da ausência, ele é órfão e cresceu no orfanato. Não foi adotado quando bebê, foi adotado tarde, como um menino grande. É uma pessoa que tem noção do que é viver sem referência familiar. Isso é uma perda também, no sentido da ausência.

Túlio Starling

Chico Marruá (Túlio Starling) em 'Pantanal' (2022) Imagem: Divulgação/Globo

Além de 'Pantanal', Starling pode ser visto nas séries "Justiça 2" e "Vicky e a Musa", ambas do Globoplay. Questionado se voltaria para uma terceira temporada da série infantojuvenil, o ator se mostrou empolgado: "Toparia dez temporadas de 'Vicky e a Musa'. Amo fazer o Dionísio, o Deus do teatro! E como tenho essa minha trajetória do Teatro Oficina, Dionísio de fato é cultuado profundamente no Teatro Oficina, então sou um devoto de Dionísio. Poxa, a chance de um devoto fazer o próprio santo, é só alegria."

Estreante veterano

Apesar de um longo currículo como ator, "No Rancho Fundo" será a primeira novela inteira de Túlio. "A gente está desde o final de janeiro gravando e tá chegando a hora da estreia, confesso que tô querendo muito que estreie, porque quero ver impresso o que a gente tem feito, até para a gente continuar o exercício. A gente precisa dessa temperatura da novela se tornando novela, encontrando o público, ver as cenas editadas. 'Nossa, isso funcionou'; 'isso é muito bom'; 'opa, isso posso fazer de outro jeito'. Quero ver para poder continuar a fazer".