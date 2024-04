'Elas por Elas': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 08 a 13/04

Sérgio pede que Maninha o alerte caso tenha notícias de Helena. Roberto não se conforma com o sumiço de Vilma. Rico e Érica conseguem capturar os agiotas que ameaçavam Wagner. Carol convida Natália para morar com ela. Adelaide mostra a Giovanni lembranças de sua mãe biológica. Carol é homenageada por seu trabalho na universidade. Mário tenta descobrir o paradeiro de Vilma. Helena sequestra Ísis.

Terça-feira, 09 de abril

Helena dopa a irmã. Marcos descobre que Helena não está com Sérgio e alerta Giovanni. Adriana se desespera com a possibilidade de Helena estar com Ísis. Helena arma para Ísis e simula que a jovem a atacou. Ísis é detida e liga para Giovanni. Helena comemora o sucesso de seu plano. Marcos e Sérgio procuram por Helena.

Quarta-feira, 10 de abril

A Globo não divulgou o resumo dos capítulos finais.

Quinta-feira, 11 de abril