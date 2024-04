Clima de romance: os flertes e casais formados no BBB 24

Vinicius e Isabelle

Vinicius até tentou, mas não conseguiu viver um romance com Isabelle. Foram várias investidas em forma de brincadeira, com direito a pedido "indireto" de beijo — e o brother chegou a comentar, após deixar o BBB, que era muito parecido com a sister. "Cunhã [Isabelle] já disse que ia ficar só na amizade. A gente é muito parecido, histórias iguais", lembrou.

Deniziane e Matteus

O único casal oficial formado nessa edição criou uma relação após ficar junto até a final da primeira prova de resistência. Começaram a flertar e demoraram até dar o primeiro beijo, uma vez que Deniziane não queria se envolver no jogo. Antes de ser eliminada, a sister terminou a relação com o brother e disse que conversariam fora da casa. Matteus, no entanto, já revelou que não pretende namorar fora do reality.

MC Bin Laden e Beatriz

Lembra desse flerte? Apesar de breve, Bin brincou sobre formar casal com Beatriz. "Vem cá me dar um abraço, vem", chamou ele em uma das camas do Quarto Fadas. Tá frio, na amizade?"