'Saiu da Xepa, hein pai', diz Ivete sobre beijo de Bin e Giovanna

Com Ivete Sangalo no comando da festa do BBB 24 (Globo), Bin e Giovanna tiveram 'remember'. O ex-casal deu beijo com um incentivo da cantora.

O que aconteceu

A cantora entrou no assunto 'pegação' com os brothers durante a festa e deu um empurrãozinho para Bin e a Líder Giovanna se beijarem.