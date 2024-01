BBB 24: Juninho sensualiza para Leidy Elin e sister recusa beijo

O mototaxista colocou um morango na boca e ofereceu para a trancista. Em um primeiro momento, ela se negou a pegar a fruta, mas foi incentivada pelos outros confinados.

Após a situação, Isabelle perguntou se Leidy estava incomodada com as brincadeiras. A trancista negou: "Sou muito reativa. Na hora que me incomodar, vou falar que acabou a palhaçada".

No papo, Leidy ainda disse que não pretende ficar com ninguém na casa: "Levo na esportiva [...] Eu não quero real ficar com ele [Juninho], nem é meu tipo".

Minutos depois, Davi aconselhou Juninho a se distanciar de Leidy: "Não fica insistindo muito. Eu sei que você está de boa, mas não fica insistindo porque você vai e ela diz que não quer. [...] Se ela quiser, vem até você".