Wanessa pediu tempo a Dado Dolabella antes de entrar no BBB 24, diz jornal

Os vizinhos teriam avisado a mãe da cantora sobre os problemas do casal: "A Zilu montou uma vigília para saber tudo o que se passa com a Wanessa e ele dentro de casa. São os próprios vizinhos que avisam quando percebem algo errado".

Uma fonte pontuou que a família de Wanessa não gosta do ator. "Se for parar para pensar, é a Zilu quem está sustentando o Dado, né? Porque a casa é dela, ela paga tudo. Eles não bancam nada lá. Wanessa sustenta o namorado nas pequenas coisas, mas o teto sobre a cabeça dele é da sogra. Zilu nunca gostou dele. Ninguém da família gosta. Aturam porque amam a Wanessa", confidenciou uma amiga de Zilu.

Ao jornal, foi relatado que Zilu proibiu a entrada de Dolabella no condomínio em São Paulo. Uma das pessoas ouvidas declarou que a ex de Zezé Di Camargo ameaçou chamar a polícia caso o artista aparecesse na casa para encontrar Wanessa — que foi expulsa do BBB 24 por agressão a Davi.

Durante a sua participação no reality, Dado Dolabella sempre declarou apoio. O famoso defendeu a namorada em várias ocasiões e chegou a compor uma música para ela. Até o momento, o casal não se reencontrou e nem se pronunciou.