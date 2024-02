O que Juninho disse em flerte na festa e como Alane contou para a casa

A sister não gostou e rebateu: "Eu shippo muito você e minha amiga [Leidy]. Eu acho que essa conversa nem vem ao caso agora, estou falando de jogo".

Na festa ainda, o participante pediu permissão para tocar no rosto de Alane para "tirar um negócio" de seu nariz. Ela negou e apontou que já havia retirado. Em seguida, ele perguntou se era um sinal e ela confirmou. No momento, ele não tocou na colega.

Incomodada, Alane apontou que o episódio contribuiu para seu posicionamento contra o participante e levantou a pauta de assédio — que não ocorreu. "Eu não gosto de Juninho, eu conversei com ele uma vez e achava manipulador, hoje, tive certeza. Ele é uma pessoa que joga com as palavras e me incomoda, agora vou votar mais ainda nele. Em um dado momento da conversa, ele me olhou e falou: 'Eu te admiro muito, inclusive lá fora eu te pegaria'", declarou em papo com seus aliados.

Juninho também criticou a postura de Alane após o flerte. "Estou começando a achar que a Alane é a maior cobra mesmo. Ela fica pescando os bagulhos e vai te queimar. Teve um bagulho que eu falei para ela, tipo, até querendo enaltecer a beleza dela. Falei: 'Lá fora, eu te pegaria fácil'. E ela: 'É, que a Leidy não fique sabendo disso'", indicou.

Após a formação do sétimo Paredão, Juninho, Alane e Leidy trocaram gritos. A bailarina afirmou que ninguém queria beijar o brother, enquanto a trancista negou que o fato de rebolar em uma festa daria indícios de que queria algo com ele.

