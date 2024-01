MC Bin Laden afirma que casaria com sister do BBB 24: 'Um diamante'

MC Bin Laden afirmou que casaria com Beatriz caso tivesse conhecido a sister fora do BBB 24 (Globo). Beatriz ficou sem graça, mas os colegas do quarto Fada começarama torcer pelo casal.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu:

A sister estava consolando Wanessa Camargo, que estava desabafando no quarto. MC Bin Laden chegou e falou sobre a personalidade de Beatriz.