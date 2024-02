Giovanna dá selinho em MC Bin Laden, mas diz: 'Não quero formar casal'

A nutricionista respondeu: "Não quero formar casal. Essa parada, querendo ou não, mistura muito no jogo".

O funkeiro insistiu: "Acho que tudo pode ser conversado... Porque assim, eu sou uma pessoa que, se você me der abertura, vou ser direito. Dar um beijinho, respeitar o espaço do outro".

Giovanna seguiu com o seu posicionamento: "Não tem como separar as coisas. É complicado porque te compromete e me compromete".

BBB 24 - enquete UOL: você apoia um romance entre Giovanna e MC Bin Laden? Apoio, ele combinam Reprodução/Globoplay Não, BBB não é lugar de romance Reprodução/Globoplay Xiii, só vai atrapalhar Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER