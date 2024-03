Isabelle responde se ficaria com Matteus no BBB 24: 'Gosto dele'

Bia: "O olhar fala... Não sei explicar também. É um clima, um negócio."

Isabelle: "Estou tentando entender."

Alane: "Eu imagino que talvez para ti seja complicado responder, mas mexe contigo? Você ficaria com ele?"

Isabelle: "Não sei, gente. Depois disso tudo que vocês estão falando, minha cabeça ficou... Eu gosto dele. Gosto de dançar com ele, de brincar com ele, respeito muito ele."

Alane pontuou que a Cunhã sorri quando fala de Matteus: "Não é nada que você ou ele estejam fazendo, mas é uma química no ar entre os dois."

A bailarina ainda disse que Matteus pode estar com receio de ter algo com Isabelle devido ao affair com Deniziane: "Aconteça o que acontecer aqui, se você fica com ele ou algo assim, de qualquer forma eles [Matteus e Anny] vão ter uma conversa lá fora."