Quem matou Bruno na 1ª versão de 'Elas por Elas'?

Sérgio matou Bruno. No momento em que Natália lembra de tudo, o pai de Helena (Isabel Teixeira) aparece, fazendo o crime ser solucionado mais de 25 anos depois.

Sérgio (Marcos Caruso) aparece no local do crime em 'Elas por Elas' Imagem: Divulgação/Globo

Quem matou Bruno na versão de 1982?

Na novela originalmente escrita por Cassiano Gabus Mendes, Natália (Joana Fomm) era a assassina do próprio irmão. Traumatizada, ela havia esquecido que o tinha jogado do penhasco e só recupera a memória com a ajuda do psiquiatra Décio (Marco Nanini).

Na 1ª versão Bruno se chamava Zé Roberto (André Diamand). Ele e Natália não eram irmãos gêmeos. Zé era o caçula e morreu ainda criança, bem diferente de Bruno na nova versão, que foi assassinado já na vida adulta.