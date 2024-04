GNT encerra reprises de novelas após 'Verdades Secretas'

Após exibir "Verdades Secretas" (Globo) desde janeiro, o canal GNT substitui o folhetim por uma série americana a partir de 15 de abril.

Sendo exibida de segunda à sexta a partir da meia-noite, "Verdades Secretas" será substituída por "The Good Doctor". "A 6ª temporada de 'The Good Doctor' substitui 'Verdades Secretas" a partir do dia 15 de abril", informou a assessoria do canal GNT para Splash.