Atores de 'Elas por Elas' sobre torcida para namoro: 'As pessoas confundem'

Futuro

Os dois querem voltar a trabalhar juntos, seja como par romântico ou em outras situações. Por enquanto, estão focados na reta final de "Elas por Elas" e aguardando novos trabalhos. "Eu ia amar fazer vilão e ela ser a mocinha", brincou Filipe.

Questionados sobre ganharem mais status dentro da emissora pelo bom desempenho, eles mantêm os pés no chão. Os dois, apesar de jovens, já tiveram outros papéis de destaque na TV aberta. Rayssa começou a carreira televisiva em "Malhação: Vidas Brasileiras" (2017), enquanto Filipe despontou no sucesso infantil "Chiquititas" (2013), do SBT.

Nessa novela, a gente teve oportunidade de mostrar o alcance do nosso trabalho, caminhando por vários gêneros -- comédia, drama, romance. Não faço pensando nisso [status]. Fiz essa novela porque me interessei pelo história e pelo personagem, mas espero que percebam que a gente dá conta e valorizem, porque nem sempre acontece na profissão no nosso país.

Filipe Bragança

Não é sobre como o público e a própria Globo olham para mim. Cresci muito nesse projeto, vendo [outros atores], testando, descobrindo lugares internos dentro de mim. Hoje, sei que posso fazer. Não é sobre o que os outros acham, é sobre a minha opinião sobre mim.

Rayssa Bratillieri