Quem matou Bruno? Investigação faz 'Elas por Elas' bombar nas redes sociais

Com a revelação do crime, a novela das 6 ficou em 1º lugar nos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). "Olha o paralelo da cena! Quem não gosta dessa novela é maluco", brincou um usuário da rede social.

A atuação de Mariana Santos foi muito elogiada pelos internautas. "O desesperado da Natália. Mariana Santos é muito boa!", escreveu um telespectador. "Mariana Santos você é a maior artista desse mundo", elogiou um segundo.

Além disso, os fãs da novela repercutiram o fato de Sérgio ser o assassino. "Eu sabia, foi o Sérgio", disse um internauta. "Foi o Sérgio! Eu tô chocada", afirmou outra.

