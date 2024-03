Novela 'Elas por Elas': Veja resumos dos capítulos de 01 a 09/03

Sábado, 02 de março

Giovanni fica abalado com a suposta gravidez de Cris. Aramis garante a Yeda que é apaixonado por ela. Pedro implora para que Taís o ajude a manter em segredo sua teoria sobre Bruno, para proteger Natália. Renée usa suas economias para comprar o remédio de Wagner. Giovanni desabafa com Sérgio sobre o estado de Cris, e Marcos ouve. Marcos conta a Ísis que Cris está grávida de Giovanni. Aramis não consegue terminar com Carmen. Rico confirma a Pedro que Marcos forjou seu sequestro com Jairinho. Fagundes sequestra Jonas e o leva até Helena.

Segunda-feira, 04 de março

Helena afirma que viverá com Jonas para sempre. Adriana se desespera com o sumiço de Jonas. Ísis conta a Marlene e Adriana que Cris está grávida de Giovanni. Helena descobre a senha do celular de Jonas e envia uma mensagem para Giovanni e Adriana. Jonas tenta subornar Fagundes, que o ameaça. Marcos confronta Cris e desconfia de sua gravidez. Pedro conta para Natália sobre a armação de Marcos. Natália afirma a Marcos que não confia mais no sobrinho. Taís confidencia a Raquel a teoria de Pedro sobre a morte de Bruno. Lara e Mário tentam gravar a conversa de Roberto e Calixto. Giovanni se declara para Ísis.

Terça-feira, 05 de março

Ísis diz a Giovanni que ainda está magoada, e pede que o rapaz fique ao lado de Cris e do suposto bebê. Cris e Marcos se chantageiam. Natália afirma a Carol que não cederá aos pedidos de desculpa de Marcos. Em seu cativeiro, Jonas fica incrédulo com o comportamento de Helena. Giovanni decide se casar com Cris, que comemora o sucesso de seu plano. Carol dá uma chance a Carlinhos. Vic desabafa com Nando sobre seus sentimentos por Renée e Márcia. Tony conta a Giovanni que ele e Cris se uniram para atrapalhar seu romance com Ísis. Cris confessa a Helena seu plano para se casar, e revela que Ísis é quem está realmente grávida de Giovanni.