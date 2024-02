Sérgio mata Miriam em 'Elas por Elas'?

Miriam ameaçar contar a verdade. "Com um telefonema pra Ísis consigo acabar de vez com a sua reputação. O Jonas já sabe? E a Helena? O que ela vai fazer quando descobrir que você teve uma filha com a Adriana? Helena irmã da Ísis! Elas vão odiar saber disso. E vão te odiar", diz.

O pai de Helena (Isabel Teixeira) quer saber o que a ex-noiva quer. "Chega! O que você quer, Miriam? Quanto?", pergunta. "Continuo querendo a mesma coisa de antes, meu amor: me casar com você", responde ela.

Sérgio atrai a malvada para o escritório, onde planeja cometer o crime. "Pois eu tenho uma proposta irrecusável pra te fazer. Vamos até o escritório", fala. "Senti profissionalismo!", debocha a vilã. "Você vai ter o que tanto procurou", garante ele.

Depois disso, o avô de Marcos (Luan Argollo) será flagrado por Maninha (Regina Antonini) saindo com um balde com água vermelha do local. "O que o senhor estava fazendo com balde e pano do escritório?", questiona a empregada. "Ah! Eu... derrubei vinho no chão", mente o empresário.

Sérgio (Marcos Caruso) com um balde em 'Elas por Elas' Imagem: Divulgação/Globo

A mulher continua fazendo perguntas. "E a Miriam? Já foi?", indaga. "Já. Tivemos uma conversa definitiva", responde o homem.