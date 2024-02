'Amo essas confusões'; público vibra com reviravolta de 'Elas por Elas

Com isso, Miriam foi desmascarada. Ela escondeu por anos que o neto de Sérgio havia sobrevivido. "Sabe que eu tô gostando de ver a cara de vocês assim, tão impressionados, sofridos. Sérgio, Helena, vocês são muito piores do que eu. São dois hipócritas. Posam de gente de bem, de família, mas na verdade são mais perigosos do que muito bandido. Você devia me agradecer, Helena. Se você segurou o Jonas esse tempo todo é porque tinha um filho entre vocês", afirmou a vilã ao ser exposta.

Em uma cena com muito briga, a enfermeira foi expulsa do apartamento por Helena. Porém, ela garante que irá voltar com uma nova carta na manga: "Eu não cheguei até aqui pra morrer na praia. Sempre dei um jeito e dessa vez não vai ser diferente. Eu vou voltar".

Nas redes sociais, os fãs de "Elas por Elas" comemoraram a cena da revelação. "O Marquinhos já chegou barbarizando na casa dos Aranha, ai como eu amo essa família", escreveu uma usuária do X (antigo Twitter). "Vai marquinhos, quebra tudo e pega a sua segunda herança", brincou outro. "Amo essas confusões na casa dos Aranha", disse uma terceira.

O Marquinhos já chegou barbarizando na Aranhas house ai como eu amo essa família #ElasPorElas pic.twitter.com/nPPXCdwqFd -- rô (@Rosesecundaria) February 22, 2024