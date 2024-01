Encontro de Beiçolas: Musa do Privacy e ator fazem peça inspirada no Legião

Dependendo dos resultados de como vai ser essa peça para mim, com certeza vou tentar estudar. Gostaria de fazer teatro antes, porque é importante a gente aprender a se comunicar com as pessoas e se portar em público, é muito importante. Minha reação te der outras pessoas me vendo no teatro vai me ajudar muito a saber se é uma coisa que eu quero fazer para sempre ou não. Martina Oliveira

Marcos já comentou brevemente como vai ser a peça de estreia da Martina: "O texto aborda uma relação complicada entre pai e filha e para quem é fã de Legião Urbana, as letras maravilhosas do Renato Russo lembram essa canção", adiantou o ator em entrevista ao perfil do Instagram Quem É News.

O "encontro de Beiçolas" será promovido na peça teatral que ficará em cartaz no Rio de Janeiro e é dirigida por Thiago Picchi, filho de Elizabeth Savalla e Marcelo Picchi. Beatrice Arouca assina a escrita de "Entre olhares".

Marcos Oliveira e Martina, a Beiçola do Privacy, ao lado do diretor da peça Thiago Picchi Imagem: Divulgação

Martina conta o que Marcos Oliveira acha da comparação de seu personagem com ela: "Ele sempre encarou como uma brincadeira. Na primeira vez que vi ele pessoalmente ele até brincou: 'nem sei como comparam uma guria tão bonita assim comigo'".