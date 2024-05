Parada LGBT+ 2024: veja lugares e eventos para turistar em SP no feriado

A 23ª edição do evento acontecerá no Memorial da América Latina no dia 30 de maio, das 10h às 21h. Apesar de ser gratuito, o público precisa fazer a retirada das entradas previamente. A feira reúne empreendedores e artistas LGBT+ para apresentarem seus produtos, serviços e talentos. Ainda, diversas ONGs e instituições estarão presentes, inclusive o Sintelmark (Sindicato Paulista das Empresas de Contact Center) disponibilizará 500 vagas de emprego em call center.

Informações: https://www.sympla.com.br/evento/23-feira-cultural-da-diversidade-lgbt/2412027?referrer=www.google.com&share_id=copiarlink

https://www.sympla.com.br/evento/23-feira-cultural-da-diversidade-lgbt/2412027?referrer=www.google.com&share_id=copiarlink Endereço: Av. Auro Soares de Moura Andrade, 660 - Barra Funda

Marcha do Orgulho Trans de São Paulo

No dia 31 de maio acontecerá a sétima edição do evento, com concentração das 11h às 16h no Largo do Arouche. Após a volta no centro de São Paulo, o público retorna para o ponto de partida, onde haverá uma série de shows das 18h às 21h.

Informações: https://orgulhotrans.com.br/

https://orgulhotrans.com.br/ Endereço: Largo do Arouche, SP

Corrida do Orgulho LGBT+