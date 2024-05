Gorgulho volta ao teatro após 10 anos: 'Não dá para ficar em cima do muro'

O ator faz coro com o colega de palco Cesar Mello para dizer que a mensagem da peça é que ainda há esperança para a humanidade. "De renovação, de renascimento e é isso que tem acontecido com a plateia que nos vê. Elas saem com bastante esperança, com questões na cabeça que a gente coloca e que elas não esperavam e saem felizes, leves, com uma visão de esperança no futuro, que as coisas podem melhorar e que nem tudo está perdido."

Gorgulho destaca que o trabalho ao lado de Cesar Mello é um "encontro de almas". "Cesar e eu, não nos conhecíamos, mas nos demos bem desde o começo. Foi uma simbiose muito grande em termos de entendimento do que é o ofício do ator, em termos de dinâmica interna, de entrega, de como se entregar ao ofício. A gente pensa o teatro, a vida, o ofício de maneiras parecidas."

Entre Franciscos, o Santo e o Papa: César Mello (São Francisco de Assis) e Paulo Gorgulho (Papa Francisco) Imagem: Divulgação

O ator ressalta que o retorno aos palcos é para usar sua voz para propor reflexão de dias melhores. "É a atualidade, é a contemporaneidade. Acho que é importante não se omitir. Hoje, não nos é dado o direito de ficar em cima do muro. Muita gente fica, mas não dá. As questões são tão urgentes e estão na nossa cara, no dia a dia, de relações pessoais, até com família, com amigos. O que está acontecendo fora, de tantas coisas que a gente já falou aqui, tantos egoísmos, tantos individualismos, que é legal poder falar."

Teatro inclusivo

Paulo Gorgulho conta que o teatro mudou muito em dez anos, porque agora tem uma série de ações inclusivas. "Você faz o espetáculo no qual, obrigatoriamente, precisa de um intérprete de libras no palco, como contrapartida para patrocínios de leis de incentivo e tudo. As contrapartidas são muitas diferentes e acho positivol, pois são todas inclusivas. Nesse aspecto da produção, como é que se produz teatro, tem essas diferenças." Ele explica que as temporadas diminuíram, pois a peça se mantinha em cartaz se você fazia sucesso. "Agora são temporadas são cíclicas e, depois da pandemia, o teatro se recuperou muito mais rapidamente e mais forte. Tem muitas peças legais e muito público para teatro."